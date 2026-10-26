Ozan Güven: Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?

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Oyuncu Ozan Güven, ‘İki Arada’ programına konuk oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri paylaşan Güven, küçük yaşta babasını kaybetmesinin kendisinde bıraktığı izleri anlattı. Baba olma isteğinden cenazelerde yaşadığı deneyimlere kadar birçok konuda konuşan oyuncu, özellikle taziye ifadeleriyle ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

“Hep babası olmak istedim”

Babasız büyüyen bir çocuk olarak erken yaşta aile kurmayı hayal ettiğini söyleyen Ozan Güven, kendi babalık anlayışını şu sözlerle anlattı:

“Ben babasız büyüyen bir çocuk olarak hep şunu düşünüyordum: Çok küçük yaşta bir çocuğum ve bir ailem olsun istiyordum. Nitekim Allah kısmet etti, bir çocuğumuz oldu. Hep ona babalık yapmak ve babası olmak istedim. Abisi ya da arkadaşı olmak istemedim. Fakat zamanla, çocuk büyüdükçe durum değişiyor. Mesela 17 yaşında üniversiteye başladı. Küçükken bebeğinizi, sonra çocuğunuzu bir yere giderken uğurluyorsunuz. Şimdi 22 yaşına geldi; Türkiye’ye geliyor, sonra dönüyor. Onu uğurlarken sanki bir arkadaşımı uğurluyormuşum gibi hissediyorum.”

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Gözden Kaçmasın Ozan Güven: Kendi cenazemi kaldırıyorum Haberi görüntüle

“Bu durum içimde kaldı”

Küçük yaşta babasını kaybeden Güven, babasının cenaze törenine katılamadığını da dile getirdi. Bu durumun kendisinde bir iz bıraktığını belirten oyuncu, cenazelerde bulunmanın kendisi için neden önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Küçükken çok küçük olduğum için galiba annem beni babamın cenaze törenine götürmedi. Herhalde bu içimde kaldı. Şimdi yakınımda, tanıdığım biri vefat ettiğinde onu son yolculuğuna uğurlamak istiyorum. Hatta cenazeye girip yıkamaya da yardım ederim.”

Anneannesinin cenazesinde yaşadığı olayı anlattı

Ozan Güven, anneannesinin cenazesinde yaşadığı sıra dışı bir anıyı da paylaştı. Cenaze işlemleri sırasında kimsesi olmayan başka bir kişinin yıkanmasına yardım ettiğini anlatan oyuncu, o gün yaşananları şöyle aktardı:

“Rahmetli anneannemin cenazesinde başka bir mevtayı yıkamak zorunda kaldım. Merhumun kimsesi yokmuş. Üstelik oldukça iri yapılı biriydi. Onu yıkadıktan sonra anneannemin cenazesini kaldırabildik.”

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Cenazelerde kullanılan taziye ifadelerine de değinen Güven, “Allah rahmet eylesin” sözünün tercih edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Farklı ifadeler kullanılmasına yönelik görüşünü dile getiren oyuncu, şunları söyledi:

“Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin.’ demek bu kadar zor mu, bilmiyorum. Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin.’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu.’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin.’ demeyi tercih ediyorum.”