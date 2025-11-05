Ozan Akbaba: O dublör yapay zeka ürünü

Haberin Devamı

YILIN ERKEĞİ

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Uzak Şehir”de başrol oynayan Ozan Akbaba, Harper’s Bazaar dergisi tarafından düzenlenen Women of the Year adlı ödül organizasyonunda ‘yılın erkeği’ seçildi. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelerek törene katılan başarılı oyuncuya ödülünü yapımcı Lale Eren takdim etti.

GÜVENMEMEK LAZIM

Gecede basın mensuplarıyla bir araya gelen Ozan Akbaba, sosyal medyada paylaşılan ve dublörüne ait olduğu iddia edilen fotoğrafla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “O haberi gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretiyorlar. Birisi ‘Bu Ozan’ın dublörüymüş’ diye fotoğraf atıyor. Bu tarz şeylere çok da güvenmemek lazım.”

Haberin Devamı

Alessandra ile bir arada

Women of the Year töreni iki yıldız ismi bir araya getirdi. Dünyaca ünlü süpermodel Alessandra Ambrosio’nun ‘yılın global ikonu’ ödülünü aldığı organizasyonda Serenay Sarıkaya da güçlü duruşu, ilham veren kariyeri ve özgün tarzıyla ‘yılın oyuncusu’ seçildi.

Ambrosio ve Sarıkaya gecede objektiflere Harper’s Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen’le birlikte poz verdi. O kare sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya, Dilara Fındıkoğlu tasarımı elbisesiyle katıldığı gecede ödülünü fotoğrafçı Tamer Yılmaz’ın elinden aldı.

Kıskanç değilim dersem yalan olur

Ödül törenine katılanlar arasında Hafsanur Sancaktutan da vardı. Meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşayan oyuncu, “İlişkinizde kıskanan tarafta mısınız, kıskanılan tarafta mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kıskançlık herkeste var olan bir şey. Ben kıskanç biri değilim dersem yalan söylüyor olurum. Kıskançlık güzel bir şey, fakat karşı tarafa zarar vermeden, onun özgürlüğünü kısıtlamadan, haset etmeden. İkimiz de birbirimizin alanına saygı duyarak kariyer basamaklarını tırmanıyoruz.”

Haberin Devamı