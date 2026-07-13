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Ozan Akbaba eğitime destek fonu açtı

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#Ozan Akbaba#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)#Uzak Şehir
Ozan Akbaba eğitime destek fonu açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:05

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Gönüllü Elçisi oyuncu Ozan Akbaba, çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına gönülden destek vermeye devam ediyor.

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Oyuncu, oluşturduğu Ozan Akbaba TEGV Eğitime Destek Fonu ile sevenlerini ve çocukların eğitimine katkı sunmak isteyen herkesi bu anlamlı dayanışma hareketine ortak olmaya davet ediyor.

Akbaba, TEGV Mardin Midyat Öğrenim Birimi’ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelmiş, gönüllülerle birlikte yürütülen eğitim faaliyetlerini yakından incelemişti.

Ozan Akbaba eğitime destek fonu açtı

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Ardından rol aldığı “Uzak Şehir” dizisinin yapım ekibinin destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TEGV çocuklarını dizi setinde ağırlayarak onlar için unutulmaz bir deneyime imza atmıştı.

Şimdi ise kendi adını taşıyan eğitime destek fonuyla; Türkiye’nin dört bir yanında çocuklara destek vermeyi amaçlıyor. TEGV’in internet sitesi www.tegv.org üzerinden fona destek olunabiliyor.

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#Ozan Akbaba#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)#Uzak Şehir

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