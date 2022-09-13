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Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

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#Umut Kurt#Melisa İnci#Zeynep Bastık
Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 09:57

Ünlü oyuncu Umut Kurt, bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'yle dün akşam evlendi. Sarıyer'de gerçekleşen düğün töreninde çifti yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

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'Kusursuz Kiracı' dizisiyle ekranda boy gösteren Umut Kurt (41), bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile dünyaevine girdi.

Sarıyer'de gerçekleşen kır düğününe ünlü isimler de akın etti. Sanat ve televizyon dünyasının ünlü simaları bu özel günde mutlu çifti yalnız bırakmadı.

Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

Festival havasında geçen törende Murat Boz, Hakan Altun, Berkay ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Hande Doğandemir, Anıl Altan, Tanem Sivar gibi ünlü isimler de düğüne katılanlar arasındaydı...

Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

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Kurt, geçen yıl sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti. Kurt, sevgilisine, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" diye seslenmişti.

Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

Gelinin nikah şahitliğini yapan Zeynep Bastık gecenin en şık isimlerindendi.
Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, arkadaşı Tanem Sivar'la düğünde hasret giderdi.
Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı tören için özel hazırlık yapıldı. Masalar çiçeklerle süslendi.

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#Umut Kurt#Melisa İnci#Zeynep Bastık

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