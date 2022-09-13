Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci evlendi

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'Kusursuz Kiracı' dizisiyle ekranda boy gösteren Umut Kurt (41), bir süredir aşk yaşadığı sanat yönetmeni Melisa İnci ile dünyaevine girdi.

Sarıyer'de gerçekleşen kır düğününe ünlü isimler de akın etti. Sanat ve televizyon dünyasının ünlü simaları bu özel günde mutlu çifti yalnız bırakmadı.

Festival havasında geçen törende Murat Boz, Hakan Altun, Berkay ve Zeynep Bastık sahne aldı.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Hande Doğandemir, Anıl Altan, Tanem Sivar gibi ünlü isimler de düğüne katılanlar arasındaydı...

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Kurt, geçen yıl sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti. Kurt, sevgilisine, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" diye seslenmişti.

Gelinin nikah şahitliğini yapan Zeynep Bastık gecenin en şık isimlerindendi.İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, arkadaşı Tanem Sivar'la düğünde hasret giderdi.Çok sayıda ünlü ismin katıldığı tören için özel hazırlık yapıldı. Masalar çiçeklerle süslendi.