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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren vefatındaki acı gerçek ortaya çıktı!

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#Süreyya Gürsel Evren#Süreyya Gürsel Evren Kimdir#Sancaktepe
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren vefatındaki acı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:36

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe’deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Evren’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Süreyya Gürsel Evren’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi’nden kaldırıldı.

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Süreyya Gürsel Evren kimdir?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.

 

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#Süreyya Gürsel Evren#Süreyya Gürsel Evren Kimdir#Sancaktepe

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