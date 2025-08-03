Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor

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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu’ya kaptırmıştı. Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran çift, dünyaevine giriyor.

BANDOLU KARŞILAMA

Cengiz Orhonlu, nikâh öncesi müstakbel eşinin evine bando takımı eşliğinde gitti. Ünlü çiftin karşılıklı oynadığı neşeli anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sade şıklığıyla dikkat çeken Sitare Akbaş beyaz bir elbise tercih ederken, damat Orhonlu ise klasik siyah takımıyla beğeni topladı.

RENKLİ KINA GEECESİ





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Düğün öncesi kına gecesi de düzenleyen Akbaş, sevdikleriyle birlikte gelenekleri yaşattı. Oyuncu arkadaşları, yakın dostları ve aile bireylerinin katıldığı geceden renkli kareler, Akbaş’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cengiz Orhonlu Kimdir?

Usta sanatçı Kamuran Akkor’un torunu olan Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, tiyatro sahnelerinde başladığı oyunculuk kariyerine O Kız dizisiyle televizyon ekranlarında devam etti. Başarılı oyuncu aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de tanınıyor.