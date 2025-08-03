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Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Orhonlu#Sitare Akbaş#Düğün
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 15:40

Oyuncu Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile evleniyor. Magazin dünyasında büyük ilgi gören çiftin mutlu gününden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu’ya kaptırmıştı. Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran çift, dünyaevine giriyor.

BANDOLU KARŞILAMA

Cengiz Orhonlu, nikâh öncesi müstakbel eşinin evine bando takımı eşliğinde gitti. Ünlü çiftin karşılıklı oynadığı neşeli anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor

Sade şıklığıyla dikkat çeken Sitare Akbaş beyaz bir elbise tercih ederken, damat Orhonlu ise klasik siyah takımıyla beğeni topladı.

RENKLİ KINA GEECESİ

Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor

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Düğün öncesi kına gecesi de düzenleyen Akbaş, sevdikleriyle birlikte gelenekleri yaşattı. Oyuncu arkadaşları, yakın dostları ve aile bireylerinin katıldığı geceden renkli kareler, Akbaş’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evleniyor

Cengiz Orhonlu Kimdir?

Usta sanatçı Kamuran Akkor’un torunu olan Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, tiyatro sahnelerinde başladığı oyunculuk kariyerine O Kız dizisiyle televizyon ekranlarında devam etti. Başarılı oyuncu aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de tanınıyor.

 

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#Cengiz Orhonlu#Sitare Akbaş#Düğün

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