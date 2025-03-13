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Oyuncu ÅžinasÄ± Yurtsever 51 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#ÅžinasÄ± Yurtsever #Zafer Algöz#Oyuncu
Oyuncu ÅžinasÄ± Yurtsever 51 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 13, 2025 18:43

Bir sÃ¼redir mide kanseriyle mÃ¼cadele eden Ã¼nlÃ¼ oyuncu Åžinasi Yurtsever hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

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AcÄ± haberi Zafer AlgÃ¶z sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu:

Yine ailemizden birini yitirdikâ€¦Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼mâ€¦BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun..Allah rahmet eylesin...

Åžinasi Yurtsever 51 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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Oyuncu ÅžinasÄ± Yurtsever 51 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Oyuncu Åžinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin GÃ¼naydÄ±n ile yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± "GÃ¼zel Dostluklar" notu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Oyuncu ÅžinasÄ± Yurtsever 51 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

18. YIL KUTLAMASI

Pelin Yurtsever ile evli olan Åžinasi Yurtsever evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "Sevgilim, arkadaÅŸÄ±m, dostum biricik eÅŸimle 18 yÄ±lÄ± doldurduk. Beraber bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. Onsuz bir hayatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Nice yÄ±llarÄ±mÄ±z olsun sevgili karÄ±m. Allah seni baÅŸÄ±mdan eksik etmesin. BaÅŸ tacÄ±m" mesajÄ±yla kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

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Oyuncu ÅžinasÄ± Yurtsever 51 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#ÅžinasÄ± Yurtsever#Zafer Algöz#Oyuncu

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