Oyuncu ÅžinasÄ± Yurtsever 51 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

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AcÄ± haberi Zafer AlgÃ¶z sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu:

Yine ailemizden birini yitirdikâ€¦Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼mâ€¦BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun..Allah rahmet eylesin...

Åžinasi Yurtsever 51 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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Â SON PAYLAÅžIMI 24 GÃœN Ã–NCE...

Oyuncu Åžinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin GÃ¼naydÄ±n ile yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± "GÃ¼zel Dostluklar" notu ile paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

18. YIL KUTLAMASI

Pelin Yurtsever ile evli olan Åžinasi Yurtsever evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "Sevgilim, arkadaÅŸÄ±m, dostum biricik eÅŸimle 18 yÄ±lÄ± doldurduk. Beraber bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. Onsuz bir hayatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Nice yÄ±llarÄ±mÄ±z olsun sevgili karÄ±m. Allah seni baÅŸÄ±mdan eksik etmesin. BaÅŸ tacÄ±m" mesajÄ±yla kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

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