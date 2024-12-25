Oyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı... Çağatay Ulusoy firarda!

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Barselona’da aşk tatili

Yılın sürpriz aşkı Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’un ilişkisi belgelendi.

“Kübra” dizisinde beraber rol alan ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Malbora ve Ulusoy bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Çift önceki gün ise birlikte gittikleri Barselona tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Onu yakalayın, ona sorun

Çağatay Ulusoy muhabirleri fark edince sevgilisini yalnız bırakarak başka kapıdan çıktı.

Aslıhan Malbora ise “O kadar yorgunum ki bana bir şey sormayın” dedi.

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O sırada ise gözleri ortada kaybolan Çağatay Ulusoy’u aradı. Oyuncu ısrarlı sorulara “Bence siz onu yakalayın, ona sorun” diyerek güldü. Oyuncu ardından hızlı adımlarla havaalanından tek başına ayrıldı.