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Oyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı... Çağatay Ulusoy firarda!

Güncelleme Tarihi:

#Aslıhan Malbora#Çağatay Ulusoy#Barselona
Oyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı... Çağatay Ulusoy firarda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 08:30

Birlikte rol aldıkları “Kübra” dizisindeki aşkları gerçek olan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy önceki gün Barselona tatilleri dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Ulusoy muhabirleri fark edince sevgilisini yalnız bırakarak başka kapıdan çıktı.

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Barselona’da aşk tatili

Yılın sürpriz aşkı Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’un ilişkisi belgelendi.

“Kübra” dizisinde beraber rol alan ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Malbora ve Ulusoy bu iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Çift önceki gün ise birlikte gittikleri Barselona tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Oyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı... Çağatay Ulusoy firarda

Onu yakalayın, ona sorun

Çağatay Ulusoy muhabirleri fark edince sevgilisini yalnız bırakarak başka kapıdan çıktı.

Aslıhan Malbora ise “O kadar yorgunum ki bana bir şey sormayın” dedi.

Oyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı... Çağatay Ulusoy firarda

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O sırada ise gözleri ortada kaybolan Çağatay Ulusoy’u aradı. Oyuncu ısrarlı sorulara “Bence siz onu yakalayın, ona sorun” diyerek güldü. Oyuncu ardından hızlı adımlarla havaalanından tek başına ayrıldı.

 

 

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#Aslıhan Malbora#Çağatay Ulusoy#Barselona

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