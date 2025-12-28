7 ay önce annesini kaybetmişti...Oyuncu Serkan Keskin'in baba acısı

Haberin Devamı

Henüz 7 ay önce annesi Zeliha Keskin'i toprağa veren başarılı oyuncu, bu kez baba acısıyla sarsıldı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Vehbi Keskin'in (85) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi.

Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

