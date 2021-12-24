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Oyuncu Serkan Altunorak 2021’e iyilikle veda ediyor!

#Serkan Altunorak#Cerebral Palsy’Li#Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Oyuncu Serkan Altunorak 2021’e iyilikle veda ediyor

Serkan Altunorak doğum gününü Cerebral Palsy’li çocuklarla paylaştı

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Oyuncu Serkan Altunorak, 24 Aralık’taki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı.

Kampanyayı sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Altunorak “Bu yıl, doğum günüme farklı bir anlam kazandırmak istedim. Bu yüzden, 24 Aralık’taki yaş günümü sizlerin de desteklerinizle Cerebral Palsy’li çocuklarla paylaşacağım. Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve Cerebral Palsy'li bireyler, ömür boyu süren eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar. Gelin, hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıralım ve bu yılın son günlerini, iyiliği ve mutluluğu paylaşarak tamamlayalım! Doğum günü bağış linkini @cerebralpalsytr’in bio’sunda bulabilirsiniz.” dedi.

Oyuncu Serkan Altunorak 2021’e iyilikle veda ediyor


 

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#Serkan Altunorak#Cerebral Palsy’Li#Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

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