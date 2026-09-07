Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor

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Önceki akşam Kağıthane Nurtepe Mahallesi’ndeki evinde yaşamını yitiren Serhat Kılıç için bugün saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenleniyor. Kılıç’ın ailesi, yakınları ve sanat camiasından arkadaşlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşanıyor.

Oyuncu Serhat Kılıç'ın naaşı tören alanına getirildi. Sevgilisine son kez bakan Özlem E. gözyaşlarını tutamadı.

Bugüne kadar çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde rol alan Kılıç’ı, birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşları ve dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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Törende Kılıç’ın hayatına ve sanat kariyerine dair anılar paylaşılırken, meslektaşları yaptıkları konuşmalarla ünlü oyuncuya veda etti.

EMRE KARAYEL





"Gerçekten konuşmak zor zor şuanda. 30 yıllık arkadaşım benim. Serhat ile Bilkent'te tiyatro bölümünde tanıştık. Çok emek verdi bana, beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana...

Sonra yıllar geçti, okul bitti. Hepimiz başka yerlere savrulduk. İşler yaptık, başarılar yaşadık, hayal kırıklıkları yaşadık. Büyüdük, yaşlandık.

Bazı insanlar vardır Serhat gibi... Hayat nereye götürürse götürsün onların yeri değişmez.

Serhat benim için öyle birisiydi...

Öğretmenimdi, akıl hocamdı, arkadaşımdı, sırdaşımdı, en çok da kardeşimdi.

Dün abim aradı 'Ailemizden birini kaybettik oğlum' dedi.

Öyleydi... 30 yıl dile kolay...

30 yıl boyunca birbirimizin hayatına şahit olduk ve şimdi burada onun hayatından konuşuyor olmak gerçekten çok üzücü.

Serhat'ı tanıyan herkes başka bir Serhat anlatacaktır. Çünkü hepimizin hayatına başka bir şekilde dokunmuştur.

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Hayatımdan Serhat Mustafa Kılıç geçtiği için çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için, yanımda olduğu bütün zamanlar için, birlikte güldüğümüz, kavga ettiğimiz, dertleştiğimiz, saçmaladığımız bütün o yıllar için teşekkür ederim sana kardeşim.

Sana söyleyecek daha çok şeyim vardı. 30 yılı birkaç satıra sığdıramadım .

En acısı da bu... 30 yıl yetmedi Serhat, yetmedi kardeşim. Hakkım varsa helal olsun. Sen de hakkını helal et. Hoşça kal. Toprağın bol, mekanın cennet olsun."

AYŞEGÜL İŞSEVER





"Duyduğum andan itibaren uzun bir süre konuşamadım. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Çok gençti. Kendisiyle ilk kez Haldun Taner’de, provada tanışmıştım. İçimden ne kadar saygılı, enerjik, iştahlı bir oyuncu demiştim. Afife’den ödül aldığında da hiç şaşırmadım çünkü çok başarılıydı. Yattığı yer incitmesin. Bu evde her zaman sevgi, saygı ve özlemle anılacak. Ruhu şâd olsun, hepimizin başı sağ olsun. (Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni)"

BİROL GÜVEN

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"Bizim yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ben kendisini onunla tanıdım. İtiraf etmek gerekirse ona çok küçük bir rol teklif etti. Hiç dert etmedi. O rolü öyle bir oynadı ki bizim dizimizin en büyük karakterlerinden biri oldu. Serhat öyleydi her şeyi büyütüyordu.

Ona bir kar topu verin çığ yapsın.

Çok gülerdi, çok ağlardı, çok severdi her şeyi çok yapardı.

Bir gün Ankara'da oyunculuk kursu açacağım dedi, sonra geldi konservatuara gideceğim dedi.

Çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığı ile insanları özellikle profesyonel isimleri şaşırtmayı çok seviyordu. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun."

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BENNU YILDIRIMLAR





"Çok üzgünüm, şaşkınım. Sevdiğiniz insanların arkasından birkaç kelam etmek çok zordur; ne söyleseniz boştur. Vefasını hiç esirgemeyen, coşkusu yüksek bir arkadaştı. Provada yorulmayan, namuslu, samimi, sırtını güvenle yaslayabileceğin, komple, gerçek bir oyuncuydu. Sahne dışında da onu izlemeye devam ettik. İyi bir gözlemci ve hikayeciydi. 2009’a kadar sadece bir merhabamız vardı. Sonra onun yaptığı bir gece şovuna katıldım ve aslında orada tanıştık. Sonra oynadığımız oyunda yakın dost olduk. Yurt dışı turnelerine gittik. İmkansızlıkların olduğu yerlerde oynadık. Bizim gönlümüzdeki ödülün sahibi sendin, bunu unutma. Daha önce hiç senin gibi bir dostla karşılaşmamıştık. Evet eksildik. Biz seni çok sevdik, anıların yüreğine dokunduğun insanlarda yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım."

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AHMET MÜMTAZ TAYLAN





"Onu çok genç yaştayken tanıdım. Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat’ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı, okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun"

ERTAN SABAN

"Son 1-1,5 senemizi birlikte geçirdik. Odalarımız yan yanaydı. Bugün ondan helallik isteyeceğim. O gelmediği günlerde odasına girip sigarasını çalıyordum. Hakkını helal et usta.

Malumunuz toplumumuz haber yapmayı, yaymayı sever. Bu haberin güzelliğine, özelliğine dikkat edilmez.

Bundan sonraki süreçte yas sürecinin doğru ilerlemesi adına ailesi adına biraz daha dikkatli olmanızı istirham ediyorum."

SONGÜL ÖDEN

"Çok büyük bir kayıp, çok erken bir kayıp. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Tarifsiz üzgünüm. Çok sıra dışı bir yetenek. Hiç hayatımda onun gibi birini tanımadım. Bir benzeri yok mesela gerçekten. Başımız sağ olsun."

BARIŞ FALAY

"Çok üzgünüz. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok saygı duyduğumuz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizlerde çok saygı ve hürmet ile yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz, hayatta var olabilmek için emek harcıyoruz. O saygıyı bekliyoruz. Sizlerden özellikle bekliyoruz. Altını çizerek söylüyoruz. Çok üzgünüz... Söylenecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden. Sabır göstermek daha zor. Tüm sevenlerine sabır diliyorum."

SERKAN ÇAYOĞLU

"İyi bir insanı, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

Gözden Kaçmasın Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle

Henüz 51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Kılıç’ın naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya gönderilecek.

Serhat Kılıç için 8 Eylül Salı günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kılıç, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.