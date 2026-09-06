Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! Şoray Uzun’dan dikkat çeken açıklama

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Kız arkadaşı evinde buldu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül (50), oyuncunun evine gitti.

Kapıyı çalan ancak yanıt alamayan Esmergül, elindeki anahtarla eve girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz bulan Esmergül, nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark etti.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ölüm nedeni henüz netleşmedi

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem Esmergül, Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Kılıç’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kılıç’ın ölümünün ardından bazı iddialar gündeme gelirken, meslektaşı Şoray Uzun, resmî makamların açıklaması beklenmeden yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Şoray Uzun: "Ölüm nedenini bilmiyoruz"

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Şoray Uzun, Serhat Kılıç’ın ölümünün kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Kılıç’ın otopsi işlemlerinin tamamlandığını belirten Uzun, cenazenin ailesi Ankara’dan geldikten sonra teslim alınacağını ve defin kararını ailesinin vereceğini ifade etti.

Uzun, ölüm nedeni konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmî açıklama yapılacaktır."

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"Bilgi kirliliğinden uzak durmak lazım"

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Kılıç’ın ölümünün ardından çeşitli iddiaların gündeme getirilmesine de değinen Şoray Uzun, yasal süreç tamamlanmadan yapılan açıklamaların doğru olmadığını söyledi.

Uzun, "Bir insan evinde ölü bulunduysa bunun bir prosedürü ve hukuki süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan ve resmî ağızdan açıklama yapılmadan konuyla ilgili fikirlerin paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor" dedi.

Sözün bittiği yerdeyiz

Kılıç’ın çok iyi bir tiyatro oyuncusu olduğunu belirten Uzun, "Çok yetenekli, çok yönlü ve çok iyi bir aktörü; çok iyi bir insanı, arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Hayat gerçekten kısa"

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Serhat Kılıç’la yaklaşık iki yıldır görüşemediğini anlatan Şoray Uzun, duygusal anlar yaşadı. Kılıç’ın kendisi için çok değerli bir arkadaş olduğunu belirten Uzun, yaşanan ölümün ardından insanlara sevdikleriyle görüşmeyi ertelememeleri çağrısında bulundu.

Uzun, "Hep böyle olur ya; 'Yarın görüşürüz, öbür gün ararım' dersiniz. Hâlbuki hayat gerçekten kısa, ölüm çok ani. Sevdiğiniz kim varsa ertelemeden, ötelemeden arayın. Buluşun, görüşün" dedi.

Serhat Kılıç’ın cenazesinin ailesinin kararı doğrultusunda Ankara’da toprağa verilmesinin beklendiğini söyleyen Uzun, sözlerini "Serhat’a Allah’tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Tüm meslektaşlarının, tiyatro camiasının, dizi ve sinema camiasının, sevenlerinin ve en başta ailesinin başı sağ olsun" diyerek tamamladı.