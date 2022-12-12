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Oyuncu Serhan Süsler bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu! 8 yıl süren darp davasında yeni gelişme...

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#Serhan Süsler#Halil Poğda Demircan#İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
Oyuncu Serhan Süsler bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu 8 yıl süren darp davasında yeni gelişme...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:43

Oyuncu Serhan Süsler, 8 yıl önce bir eğlence mekânında kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Halil Poğda Demircan’a şimdi de tazminat davası açtı.

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Soruşturma sonucu hakkında dava açılan Demircan’ı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, ‘kasten yaralama’ suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Serhan Süsler, ceza davasının kesinleşmesinin ardından yeniden mahkemeye başvurarak Demircan’a şimdilik 5 bin liralık alacak ile 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Duruşmada ifade veren Süsler, “Bu şahıs bugüne kadar mesleğimi yapmama engel olmuştur. Hâlâ geçici dişlerle yaşıyorum. Gelirim ve iş hayatım olumsuz yönde etkilenmiştir” dedi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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#Serhan Süsler#Halil Poğda Demircan#İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi

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