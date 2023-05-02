Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse evlendi

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Oyuncu Selim Bayraktar, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile nikah masasına oturdu.

ANTALYA'DA ROMANTİK DÜĞÜN

'Veda Mektubu'nda Ziya karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar'dan güzel haber geldi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.

Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah törenine aile yakınları ve dostları katıldı. Çiçeklerle süslenen ve özel konukların olduğu törenden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Selim Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Emel Karaköse'ye Göcek'te bir koyda evlilik teklif etmişti.

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Düğüne oyuncu Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman da katıldı.