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Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse evlendi

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#Selim Bayraktar#Emel Karaköse#Veda Mektubu
Onur Karademir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 09:06

Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Veda Mektubu' dizisinin Ziya'sı Selim Bayraktar, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine girdi. Antalya'da bir otelde mutluluğa 'Evet' diyen çiftin düğün fotoğrafları büyük ilgi gördü.

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Oyuncu Selim Bayraktar, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile nikah masasına oturdu.

ANTALYA'DA ROMANTİK DÜĞÜN

'Veda Mektubu'nda Ziya karakterine hayat veren oyuncu Selim Bayraktar'dan güzel haber geldi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünyaevine girdi.

Antalya'da bir otelde evlenen ünlü çiftin nikah törenine aile yakınları ve dostları katıldı. Çiçeklerle süslenen ve özel konukların olduğu törenden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse evlendi

Öte yandan Selim Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Emel Karaköse'ye Göcek'te bir koyda evlilik teklif etmişti.

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Oyuncu Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse evlendi

Düğüne oyuncu Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman da katıldı.

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#Selim Bayraktar#Emel Karaköse#Veda Mektubu

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