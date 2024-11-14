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Oyuncu Rüştü Onur Atilla gecelerde... 'Gizli saklım yok'

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#Rüştü Onur Atilla#Nez#Sinem Ayyıldız
Oyuncu Rüştü Onur Atilla gecelerde... Gizli saklım yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 08:17

10 yıllık evliliği sona erdikten sonra Nez’le yaşadığı aşkla gündem olan Rüştü Onur Atilla, Cihangir’de genç bir kadınla görüntülendi.

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EVLİLİĞİ DE BİTTİ, İLİŞKİSİ DE

Sinem Ayyıldız’la 10 yıllık evliliğini geçen haziran ayında noktalayan Rüştü Onur Atilla, boşanmadan kısa bir süre sonra şarkıcı Nez’le aşk yaşadığını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilan etmişti.

Nez’le ilişkisi de sona eren oyuncu, önceki gece Cihangir’deki bir mekândaydı. Atilla, sabahın ilk ışıklarına kadar birlikte vakit geçirdiği, bir ara fotoğraflarını da çektiği kadınla olan samimiyetiyle dikkat çekti.

Oyuncu Rüştü Onur Atilla gecelerde... Gizli saklım yok

HER ŞEYE AÇIĞIM

Rüştü Onur Atilla’ya mekân çıkışı “Yanınızdaki hanımefendi yeni kız arkadaşınız mı?” diye soruldu. Oyuncu, “Sadece arkadaşım. Zaten benim gizlim saklım yok, olsa açık açık söylerim” dedi.

“Tekrar evliliğe açık mısınız?” sorusuna “Hiçbir şeye kapalı değilim, her şeye açığım” yanıtını veren Atilla, zayıflaması hakkında da “Ameliyat sonrası kilo verdim. Spor ve diyet yapıyorum” dedi.

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Oyuncu Rüştü Onur Atilla gecelerde... Gizli saklım yok

Rüştü Onur Atilla mekânda birlikte eğlendiği kadının fotoğraflarını da çekti.

Oyuncu Rüştü Onur Atilla gecelerde... Gizli saklım yok

Genç kadın, oyuncuya karşı sergilediği samimi tavırlarla dikkat çekti.

Oyuncu Rüştü Onur Atilla gecelerde... Gizli saklım yok

 

 

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#Rüştü Onur Atilla#Nez#Sinem Ayyıldız

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