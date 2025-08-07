Oyuncu Rüştü Onur Atilla boşandığı eşine döndü

Haberin Devamı

AYRILIKTAN 20 GÜN SONRA AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

“Güldür Güldür Show”la tanınan Rüştü Onur Atilla, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’la 10 yıllık evliliğini 10 Haziran 2024’te anlaşmalı olarak noktalamış, ayrılıktan sadece 20 gün sonra şarkıcı Nez’le fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Magazin dünyasında gündem olan ilişki uzun sürmedi, Nez ağustos ayında ayrıldıklarını açıkladı.

AKYARLAR’DAN EV BAKIYORLAR

Yaşananların üzerinden 1 yıl geçti ve Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız cephesinden sürpriz bir haber geldi.

Bu süreçte çocukları Kemal ve Uygar için sık sık bir araya gelen eski eşler barışma kararı aldı.

Haberin Devamı

Şimdilerde oğullarıyla beraber Bodrum’da tatil yapan çiftin Akyarlar’dan satılık evlere baktıkları da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan sadece 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.





HAK ETTİĞİNİ YAŞASIN!



Sinem Ayyıldız bir takipçisinin 'Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık vermişti.

Sinem Ayyıldız'ın bazı takipçilerine verdiği yanıtlar da dikkat çekmişti.

*Güçlü kalabilmeme sebep samimi yorumlar bunlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. İnanıyorum.

* İfade edemediğinizi düşünseniz de ben dahil herkes her şeyi gayet net anlayabiliyor.

*Hayat hangi organın nerede, nasıl kullanılacağını istemeseniz de öğretiyor. Merak etmeyin





Akbilimi bile sen dolduruyordun...

2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti. Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.