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Oyuncu Pelin Akil, takipçisiyle davalık oldu

#Pelin Akil#SOSYAL MEDYA#Dava
Oyuncu Pelin Akil, takipçisiyle davalık oldu

Ünlü oyuncu Pelin Akil’e sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisi hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Ünlü oyuncu Pelin Akil, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Habip B.’nin İnstagram hesabı üzerinden takip ettiği Pelin Akil’e yönelik hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderdiği anlatıldı. İfadesi alınan şüphelinin, hesabın kendisine ait olduğunu söylediği böylece ‘hakaret’ suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Suçun uzlaşma çerçevesinde olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

Oyuncu Pelin Akil, takipçisiyle davalık oldu

İddianamede, şüpheli Habip B.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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