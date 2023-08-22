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Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

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#Olgun Şimşek#Bodrum#Kaza
Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 12:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek’in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Olgun Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Ayakta tedavi edilen Şimşek hastaneden ayrıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Mehmet İlker Teker yönetimindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

Savrulan refüje çıkan araçlar hasar gördü. İhbar üzerine Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi. Tedavinin ardından ünlü oyuncu hastaneden ayrıldı.

Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum’da trafik kazası geçirdi

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#Olgun Şimşek#Bodrum#Kaza

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