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Oyuncu Ogün Kaptanoğlu arama kurtarma çalışmalarına katıldı: Şevket'i enkazdan aldık!

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#Ogün Kaptanoğlu#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 12:10

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Ogün Kaptanoğlu, KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibiyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Oyuncu, depremin 38'inci saatinde 6.5 saatlik çalışma sonrasında Hatay'da Şevket adlı bir çocuğu kurtardığı anları Instagram'dan paylaştı.

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Türkiye'yi yasa boğan büyük felaketin ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. KİF Arama Kurtarma ekibinde yer alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu da zorlu mücadelede depremzedeleri yalnız bırakmadı.

'ŞEVKET KARDEŞİMİZİ ENKAZDAN ALABİLDİK'

Çok sayıda kurtarma operasyonunda yer alan Kaptanoğlu yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından paylaştı;

"KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız. Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizdeki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı."

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Oyuncu Ogün Kaptanoğlu arama kurtarma çalışmalarına katıldı: Şevketi enkazdan aldık

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Kurtarma operasyonunda yer alan herekse teşekkür eden Ogün Kaptanoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

 

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#Ogün Kaptanoğlu#Deprem#Hatay

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