Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Necdet Kökeş'e veda!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 16:33

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Kökeş, bugün İstanbul’da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı “Zıp Zıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025’te nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, 2 Şubat’ta yaşamını yitirdi.

Necdet Kökeş için ilk tören, Taksim’deki Atlas Sineması’nda düzenlendi. Anma törenine Nur Sürer, Bülent Bilgiç ve Süha Uygur’un da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Kökeş’in cenazesi, öğle namazına müteakip Taksim Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer’deki Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Necdet Kökeş kimdir?

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.

