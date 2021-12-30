Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi!

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Tiyatro oyuncu Ceylan Yılmaz (33) ve meslektaşı Metin Yıldız (47), Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

Çifte bu özel günlerinde yakın dostları eşlik etti.

Bir hayli heyecanlı olan Yıldız, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi; 'Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz... Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum" ifadelerini kullandı.

Çiftin sosyal medyaya koyduğu düğün fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ünlü isimler de mutlu çifti tebrik etti.