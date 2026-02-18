×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu davayı kazandı... İşe alacağı tazminat!

Güncelleme Tarihi:

#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Tazminat
Oyuncu Metin Akpınarın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu davayı kazandı... İşe alacağı tazminat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 14:14

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu 2 yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Haberin Devamı

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Kararı değerlendiren Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" dedi.

Oyuncu Metin Akpınarın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu davayı kazandı... İşe alacağı tazminat


Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasından karar çıktı.

Gözden KaçmasınDuygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı: 36 yıldır bizi biliyormuşDuygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı: 36 yıldır bizi biliyormuşHaberi görüntüle

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı" dedi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorumHaberi görüntüle

Daha önce babalık davası açtıklarını ve bunu kazandıklarını belirten Avukat Ahmet Furkan Uludağ ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi:

"En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunca 6 milyon TL gibi manevi tazminata hükmedildi. İnşallah kendisi lehine hükmedilen bu tazminat, Duygu'nun bu zamana kadar çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur."

Oyuncu Metin Akpınarın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu davayı kazandı... İşe alacağı tazminat

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!