'Vizontele Rıfat' zâkir oldu

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2018 yılından beri İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun bir alt birimi olarak Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü’nde zâkir olarak çalışan Mesut Çakarlı, “Dizi ve filmlerde de hep ‘iyi’ karakterleri canlandırdım. İnsanlar üzerinde iyi bir etki bıraktığımı düşünüyorum” dedi.

Oyunculuğu bırakmadığını da dile getiren Mesut Çakarlı, “İyi bir rol gelirse oynarım. Çocuklarıma izah edemediğim bir rolde olmak istemem” diye konuştu.

Zâkir nedir

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Tekke ve dergahlarda kurumsal bir kimlik kazanarak ilahi okuyan ve cehri zikir yaptıran görevliye zâkir ismi verilir.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Ne güzel şehirsin İstanbul

Demet Şener geçen cumartesi sevgilisi Tolga Arman’la Beyoğlu turuna çıktı. Ünlü manken, keyifli günün fotoğraflarını Instagram sayfasına “Beyoğlu’nda yeme-içme günü yaptık. Ne güzel bir şehirsin sen İstanbul” mesajıyla ekledi.

Londra tatili

Sevgilisi Hakan Sabancı’yla sık sık yurtdışı tatillerine çıkan Hande Erçel’in yeni durağı Londra oldu. Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasına ekledi. Erçel giyim tarzıyla dikkat çekti.

İğneden korkuyorum estetik yaptıramam

Berkay önceki gece Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, gündemindeki projelerle ilgili “YouTube’a yeni şarkılar yüklüyoruz bu sıralar. Birçok ismi misafir ediyoruz. Televizyon programı, dizi teklifleri de geliyor ama ben zaten haftada 2-3 gün şehir dışı konserlerindeyim. Arta kalan vakitlerde de ailemle olmaya özen gösteriyorum” dedi. Berkay, erkek meslektaşlarının yaptırdığı estetikler hakkında da şöyle konuştu: “Ben yaptıramıyorum, çünkü iğneden korkuyorum. Götürdüler birkaç kere ama benlik değil, yaptıramadım. İşin içinde iğne ve kesilme durumu yoksa olabilir. Fakat ben yaş almaktan keyif alan birisiyim.” (Sayit DURMAZ)

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