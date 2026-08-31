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Oyuncu Meltem Cumbul: 2008’den beri öğretmenlik yapıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Meltem Cumbul#Mimar Sinan Üniversitesi#Öğretmenlik
Oyuncu Meltem Cumbul: 2008’den beri öğretmenlik yapıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 07:43

Meltem Cumbul önceki gün Cihangir’de bir bakkaldan çıkarken görüntülendi.

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Patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşayan oyuncu, muhabirlere “Ödümü kopardınız, sizi görünce şaşırdım” diye takıldı.

Cumbul, gündemindeki projeler sorulunca şöyle dedi: “Bu yıl güzel bir tiyatro oyununda oynamayı hedefliyorum. Şu an onun çalışmaları var. Bir yandan da biliyorsunuz ki bir üniversitede öğretmenim. 2008 yılından bu yana öğretmenlik yapıyorum. İlk kez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretmenlik yaptım. Benim için çok mutluluk ve gurur verici bir şey bu.”

Oyuncu Meltem Cumbul: 2008’den beri öğretmenlik yapıyorum

Frida’yı boynunda taşıyor

Frida Kahlo’nun portresinin yer aldığı kolyesiyle dikkat çeken Meltem Cumbul, “Çok sevdiğim bir ressam. Geçtiğimiz yıllarda Los Angeles’tan almıştım” dedi.

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Oyuncu Meltem Cumbul: 2008’den beri öğretmenlik yapıyorum

 

 

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#Meltem Cumbul#Mimar Sinan Üniversitesi#Öğretmenlik

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