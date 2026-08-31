Oyuncu Meltem Cumbul: 2008’den beri öğretmenlik yapıyorum

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Patlayan flaşlarla şaşkınlık yaşayan oyuncu, muhabirlere “Ödümü kopardınız, sizi görünce şaşırdım” diye takıldı.

Cumbul, gündemindeki projeler sorulunca şöyle dedi: “Bu yıl güzel bir tiyatro oyununda oynamayı hedefliyorum. Şu an onun çalışmaları var. Bir yandan da biliyorsunuz ki bir üniversitede öğretmenim. 2008 yılından bu yana öğretmenlik yapıyorum. İlk kez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretmenlik yaptım. Benim için çok mutluluk ve gurur verici bir şey bu.”

Frida’yı boynunda taşıyor

Frida Kahlo’nun portresinin yer aldığı kolyesiyle dikkat çeken Meltem Cumbul, “Çok sevdiğim bir ressam. Geçtiğimiz yıllarda Los Angeles’tan almıştım” dedi.

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