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Oyuncu Mahir Günşiray: Eski eşimin fotoğrafı Hatice ile yaşadığımız evde duruyor

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#Mahir Günşiray#Hatice Aslan#Claude Leon Günşiray
Oyuncu Mahir Günşiray: Eski eşimin fotoğrafı Hatice ile yaşadığımız evde duruyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:56

Mahir Günşiray, 2023’te vefat eden eşi Claude Leon Günşiray’ın ardından yaşadığı yas sürecini ve üniversite arkadaşı Hatice Aslan’la yıllar sonra başlayan ilişkisini anlattı.

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BU YAŞLARDA AŞK BAŞKA TÜRLÜ YAŞANIYOR

YouTube’da yayınlanan “Prof. Dr. Sinan Canan ile Açık Beyin” programına konuk olan Mahir Günşiray, üniversite arkadaşı Hatice Aslan’la yıllar sonra yollarının nasıl kesiştiğini anlattı:

“Belli yaşlarda aşk başka türlü yaşanıyor. Biz 4 sene birlikte okuduk. Arkadaşlık dışında birbirimize karşı hiçbir ilgimiz yoktu. Bambaşka dünyalarız. 1983’ten 2025’e kadar hiç görüşmedik. Hatta aynı tiyatroda çalıştık, işlerimiz denk düşmedi. Sınıf arkadaşlarımızla bir WhatsApp grubumuz var. Oradaki yazışmalarımızda birbirimizin yaklaşımlarını gördük, bedenen ve ruhen anlaşabileceğimizi hissettik ve bir yakınlık duyduk.”

Oyuncu Mahir Günşiray: Eski eşimin fotoğrafı Hatice ile yaşadığımız evde duruyor

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BENİ BUNUNLA BERABER KABUL EDİYOR

66 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında kaybettiği eşi Claude Leon Günşiray’ın hatırasına, Hatice Aslan’la yaşadığı evde de yer vermeye devam ettiğini söyledi:

“Kayıpla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Onunla yaşamaya bakmak lazım. Şu anda Hatice’yle beraber yaşıyorum. Bulunduğumuz evde bir yerde Claude’un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu, bizim hayatımızda var. Bu nedenle Hatice’nin sevgisi çok değerli. Beni bununla beraber kabul ediyor; çünkü o benim hayatımın bir parçası. Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz, esas orası önemli.”

Oyuncu Mahir Günşiray: Eski eşimin fotoğrafı Hatice ile yaşadığımız evde duruyor

Mahir Günşiray’ın 26 yıllık eşi, Fransız asıllı sahne tasarımcısı ve çocuk kitabı yazarı Claude Leon Günşiray, 2023 yılında
kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Mahir Günşiray ve Hatice Aslan’ın arkadaşlığı yıllar sonra aşka dönüştü.

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