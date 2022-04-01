Oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Gündoğan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
ÇOK SAYIDA YAPIMDA YER ALDI
1959 yılında İstanbul'da doğan oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakteri ile tanınmıştı.
İlk olarak 1992'de Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde rol aldı.
Filmografisi
2012-2014 Kurtlar Vadisi Pusu - Mete Aymar
2011 Kurt Kanunu - Muharrem
2011-2012 Kuzey Güney - Simay'ın Amcası
2010 Lale Devri
2009-2010 Kollama - Seslendirme
2009 Kırık Kalpler
2008 Üç Kağıtçılar - Seslendirme
2009-2010 Tek Türkiye
2007 Hakkını Helal Et - Seslendirme
2006 Sevda Çiçeği
2005 Beşinci Boyut
2004 Melekler Adası
2004 Kalp Gözü
2004 Beni Bekledinse
2002 Sır Kapısı
2002 Kınalı Kar
2000 Deliklanlı
1999 Yılan Hikayesi
1997 Ruhsar
1994 Mutlugiller
1992 Eda Hanım