Oyuncu Hazal Erişkin'den kendisini ısıran köpeğin sahibine dava

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Flaş işgal açıklamasıVe korkulan oldu... Flaş işgal açıklaması#Rusya
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyorAltın fiyatları yön bulmaya çalışıyor#Altın
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
Meteorolojiden hava durumu raporu Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den hava durumu raporu! Çok sayıda kent için uyarı geldi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Liginde ondan iyisi yok...İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti! 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Ligi'nde ondan iyisi yok...#UEFA Şampiyonlar Ligi
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
Sete aşk molası Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...#Berkay Ateş
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı Eski eşinin eski dostu...Sürpriz aşk ortaya çıkmıştı! Eski eşinin eski dostu...#Merve Boluğur
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Oyuncu Hazal Erişkin'den kendisini ısıran köpeğin sahibine dava

#Hazal Erişkin#Oyuncu#Köpek Saldırısı
Oyuncu Hazal Erişkinden kendisini ısıran köpeğin sahibine dava
Özge Eğrikar

OYUNCU Hazal Erişkin, iki yıl önce doğum günü partisine gittiği evde kendisini ısıran ‘Romeo’ isimli köpeğin sahibi Uğur Güven’e 50 bin liralık manevi tazminat davası ile belirsiz alacak davası açtı.

Haberin Devamı

Hazal Erişkin köpeğin saldırısının ardından çene kemiğinin çatladığını, dişlerinin kırıldığını ve sol ayak bileğinden yaralandığını belirtti. Yaşanan olayda Güven’in suçlu olduğunu öne süren Hazal Erişkin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI

Erişkin’in avukatı Kübra Mengüç açıklamasında, “Saldırıyı gerçekleştiren evcil hayvanın agresif tutumları Uğur Güven tarafından bilinmektedir. Bizim iddiamız, evcil hayvanın bakım ve gözetimini üstlenmiş Güven’in köpeğini misafirlerin olduğu alana geçişini engelleyecek hiçbir önlem almadan serbest bırakmasıdır. Müvekkil, saldırıyı gerçekleştiren evcil hayvanın zarar görmesine neden olabilecek hiçbir yasal hakkını kullanmamıştır” dedi.

Oyuncu Hazal Erişkinden kendisini ısıran köpeğin sahibine dava

Gözden Kaçmasın

Hazal Erişkin kimdirHazal Erişkin kimdir? Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Erişkin#Oyuncu#Köpek Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık