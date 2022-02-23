Oyuncu Hazal Erişkin'den kendisini ısıran köpeğin sahibine dava

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Hazal Erişkin köpeğin saldırısının ardından çene kemiğinin çatladığını, dişlerinin kırıldığını ve sol ayak bileğinden yaralandığını belirtti. Yaşanan olayda Güven’in suçlu olduğunu öne süren Hazal Erişkin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI



Erişkin’in avukatı Kübra Mengüç açıklamasında, “Saldırıyı gerçekleştiren evcil hayvanın agresif tutumları Uğur Güven tarafından bilinmektedir. Bizim iddiamız, evcil hayvanın bakım ve gözetimini üstlenmiş Güven’in köpeğini misafirlerin olduğu alana geçişini engelleyecek hiçbir önlem almadan serbest bırakmasıdır. Müvekkil, saldırıyı gerçekleştiren evcil hayvanın zarar görmesine neden olabilecek hiçbir yasal hakkını kullanmamıştır” dedi.