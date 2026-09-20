Usta oyuncu Gülsen Tuncer'e veda!

Canan İLARSLAN – Mehmet ALA / İSTANBUL - (DHA)- AA- İHA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 14:38
Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Gülsen Tuncer için Şişli Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ulvi Alacakaptan, Halil Ergün, Metin Coşkun, Ayten Uncuoğlu ile Serdar Gökhan'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi ve sevenleri katıldı. Gülsen Tuncer'in okul arkadaşı olan Erdal Özyağçılar son karşılaşmalarını anlattı: 2-3 ay önce bir festival gibi bir yerde karşılaşmıştık. Neler yaptığımızı, işlerimizi konuştuk. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyoruz, zaman çok çabuk geçiyor.
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Sanatçı dostları Tuncer'i anlattı
Cenaze törenine katılan oyuncu Suna Selen, Tuncer'in çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı. Çok çalıştı. Bir zamanlar hep beraberdik, hep beraber otururduk, her hafta buluşurduk. O hep yoğundu. Ben belimi kırdım ve dışarıya iş haricinde çıkamıyordum, o sebeple görüşemiyorduk" dedi.
Tuncer'in manevi oğlu İlhan Gülek
ise dik durmayı, eğilmemeyi, bükülmemeyi ondan öğrendiğini söyleyerek, "Antalya Altın Portakal Film
Festivali'ne Filistin atkısıyla gitti, ödülünü alırken sahneye öyle çıktı. Gerçek bir insandı, gerçek bir öğretmendi." diye konuştu.
Oyuncu Erdal Özyağcılar
ise Tuncer'in hayatı boyunca insandan yana bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi, benim sınıf arkadaşımdı. Oyunculukta da çok yetenekliydi, her oynadığı role başka bir doku katıyordu.
Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Keşke herkese öyle bir hayat nasip olsa. 2-3 ay önce bir festival gibi bir yerde karşılaşmıştık. Neler yaptığımızı, işlerimizi konuştuk. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyoruz, zaman çok çabuk geçiyor" diye konuştu.
Oyuncu Serdar Gökhan d
a Tuncer'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Değerli bir insan gitti" dedi."Onu yaşatacağız"
Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça
ise eşinin vefatının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz, iş bize düşüyor. Beyninde ur çıktı, bu sebeple gitti" diye konuştu.
Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.