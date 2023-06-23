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Oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü!

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#Görkem Sevindik#Görkem Sevindik Kaza#Görkem Sevindik Kimdir
Oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:55

Oyuncu Görkem Sevindik, motosikletiyle Bebek’te kaza geçirdi. Park halindeki araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarpan oyuncunun eli kırıldı.

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Görkem Sevindik önceki gün motosikletiyle yollardaydı. Bebek’te seyir halindeyken, park etmiş bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarpan Sevindik yola savruldu. Bir süre sürüklendikten sonra duran oyuncunun yardımına çevredekiler koştu.

Hasar gören motosikletini kaza yerinde bırakan Sevindik, telefonla bir arkadaşını çağırdı ve onunla birlikte hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve elinin alçıya alındığı öğrenildi.

Oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü

Hızlı gitseydim farklı olurdu

Görkem Sevindik, kazayla ilgili “Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var, alçıya alındı. Günlerdir ailemle tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel’le ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu” dedi.

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Oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü

 

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