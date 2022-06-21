Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi

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Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı, geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan genç oyuncu Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan çiftten güzel haber geldi.

MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

Gizem Katmer ile Güçlü Aydoğdu, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Mutluluğa 'evet' diyen çiftin düğününden ilk kare Katmer'in 'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan geldi.

Katmer'in gelinlikli pozunu paylaşan Ezgi Mola, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notunu düştü.

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Gizem Katmer ve eşi Güçlü Aydoğdu'ya sevenleri tebrik mesajlarıyla destek oldular.