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Oyuncu Fulya Zenginer anne oldu

#Fulya Zenginer#Milan#Doğum
Oyuncu Fulya Zenginer anne oldu

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer, oğlu Milan'a kavuştu. 

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2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

Oyuncu Fulya Zenginer anne oldu

 "MİLAN YOLA ÇIKTI"

Ünlü oyuncu, son olarak hastane odasından paylaşım yapmış, "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı" mesajını yazmıştı.

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#Fulya Zenginer#Milan#Doğum

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