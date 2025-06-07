Oyuncu Eylem Tanrıver estetik ameliyat sonrası felç kaldı

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MİDE küçültme ameliyatı sonrasında ortaya çıkan sarkmaları aldırmak için estetik operasyonlar geçiren Eylem Tanrıver, felç kaldığını açıkladı. Kol, uyluk germe, meme küçültme ameliyatları olan oyuncu, operasyonların yaklaşık 6 saat sürdüğünü söyledi. Tanrıver, ameliyat sırasında bilgisi ve onayı olmadan tıbbi literatürde litotomi olarak adlandırılan pozisyonda gereğinden uzun süre tutulduğunu ve uygulama sonucunda siyatik sinirlerinde kalıcı hasar oluştuğunu belirtti. Kısmi felç geçirdiğini açıklayan Tanrıver, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

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"Güle oynaya girdiğim ameliyatlarımdan iki ayağımda da kısmı felçle çıktım. En fazla bir buçuk saat kalınacak pozisyonda ben 6 saat kaldım. Beni, kaldırmaya çalıştıklarında yere basamıyordum. Ayaklarımı hissetmiyordum. Başta bunun geçici bir durum olduğunu düşündüm. Ama zaman geçtikçe felç kaldığımı anladım. Beni muhtaç ettiler. Yaralarım açıldı, enfeksiyon kaptım. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı.”

Oyuncu aynı zamanda estetik açıdan da başarısız olan operasyonun ardından dikiş yerlerinde açılmalar, enfeksiyon ve doku kaybı (nekroz) gibi çeşitli komplikasyonlar geliştiğini dile getirdi.

Eylem Tanrıver , yaşadığı sürecin zor olduğunu belirtti ve ekledi:

“Hastanenin yoğun bakım ünitesi bile yoktu. Dikişlerim patlayınca hastane aracıyla beni Kozyatağı’nda mahalle arasında bir hastaneye götürdüler. Ardından kendi imkanlarımla İzmit’te bir fizik tedavi merkezinde yaklaşık bir ay tedavi gördüm. Daha sonra her gün eve gelen fizyoterapist eşliğinde aldığım özel aletler ile tedavime devam edildi. Bu arada bacaklarım farklı dikildi ve bütün ameliyatları tekrar olmam gerekiyor. Kolumu ise kaldıramıyorum.” Tanrıver, tekerlekli sandalyede olunca 3’üncü kattaki evinden mecburi olarak giriş katında bir eve geçtiğini ve bakıcı tuttuğunu da açıkladı: “Birçok dizi ve film teklifi geliyor ancak bu olaydan dolayı kabul edemiyorum. Hastaneye ve doktora dava açtım. Hastane avukatları arabulucuyla bile görüşmüyor. Sanki suçlu benim haklı onlar gibi konuşuyorlar. Bunun adı sağlık şiddetidir.”