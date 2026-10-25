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Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası son yolculuğuna uğurladı

Güncelleme Tarihi:

#Engin Altan Düzyatan#Mevlan Düzyatan#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 14:43

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan (87), İzmir'de toprağa verildi.

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'Diriliş Ertuğrul', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Çöp Adam' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, dün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Engin Altan Düzyatan, haberi, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu.

Oyuncu Engin Altan Düzyatanın babası son yolculuğuna uğurladı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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Oyuncu Engin Altan Düzyatanın babası son yolculuğuna uğurladı

Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oyuncu Engin Altan Düzyatanın babası son yolculuğuna uğurladı

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#Engin Altan Düzyatan#Mevlan Düzyatan#İzmir

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