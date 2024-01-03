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Oyuncu Emre Karayel annesine son kez veda etti

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#Emre Karayel#Türkan Onat#Timur Acar
Oyuncu Emre Karayel annesine son kez veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 08:01

Ünlü oyuncu Emre Karayel anne acısıyla sarsıldı. Karayel’in annesi Türkan Onat 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesinin fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Emre Karayel, “Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin” notunu düştü.

Oyuncu Emre Karayel annesine son kez veda etti

Türkan Onat için Şakirin Camisi’nde dün cenaze töreni düzenlendi. Törende Emre Karayel ayakta durmakta zorlanırken, oyuncunun eşi Gizem Demirci bir an olsun yanından ayrılmadı.

Oyuncu Emre Karayel annesine son kez veda etti

Oyuncuyu acı gününde Timur Acar, Serdar Adalı gibi yakın dostları da yalnız bırakmadı. Türkan Onat cenaze töreninin ardından Hekimbaşı Aile Kabristanlığı’na defnedildi. Karayel 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybetmişti.

 

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#Emre Karayel#Türkan Onat#Timur Acar

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