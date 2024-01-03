Oyuncu Emre Karayel annesine son kez veda etti

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Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesinin fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Emre Karayel, “Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin” notunu düştü.

Türkan Onat için Şakirin Camisi’nde dün cenaze töreni düzenlendi. Törende Emre Karayel ayakta durmakta zorlanırken, oyuncunun eşi Gizem Demirci bir an olsun yanından ayrılmadı.

Oyuncuyu acı gününde Timur Acar, Serdar Adalı gibi yakın dostları da yalnız bırakmadı. Türkan Onat cenaze töreninin ardından Hekimbaşı Aile Kabristanlığı’na defnedildi. Karayel 2022 yılında da babası Öcal Karayel’i kaybetmişti.