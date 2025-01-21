×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Işın#Ayşe Barım#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barıma yönelik soruşturmada ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 11:33

Oyuncu Deniz Işın'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadesi alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınSoruşturma başladı... Ortalık karıştıSoruşturma başladı... Ortalık karıştıHaberi görüntüle

Soruşturmada, oyuncu Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barıma yönelik soruşturmada ifade verdi

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

Gözden Kaçmasın30 dakika ifade verdi... Serenay Sarıkayadan ilk açıklama30 dakika ifade verdi... Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınMert Demir sessizliğini bozdu: İlk açıklama...Mert Demir sessizliğini bozdu: İlk açıklama...Haberi görüntüle

 'ONUN LAFI ÜZERİNDEN LAF SÖYLEYENLERE DE BAKIN'

Gülçin Santırcıoğlu, sektördeki tekelleşmenin hedefinde olan Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barıma yönelik soruşturmada ifade verdi

Oyuncu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Kendi hâlinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Işın#Ayşe Barım#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

BAKMADAN GEÇME!