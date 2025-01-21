Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturmada, oyuncu Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

'ONUN LAFI ÜZERİNDEN LAF SÖYLEYENLERE DE BAKIN'

Gülçin Santırcıoğlu, sektördeki tekelleşmenin hedefinde olan Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Kendi hâlinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın” dedi.