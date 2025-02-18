Çılgın Bediş'in 'Oktay'ı Cenk Torun ve 24 yıllık eşi boşanıyor! 'İhanete uğradım'

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Nevin Torun’un avukatı Begüm Gürel, İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde Cenk Torun ile Mahassine Merabet’in aynı evde yaşadığını öne sürdü ve evlilik birliğinin temelinin sarsıldığını belirtti.

Dilekçede şu detaylar da dikkat çekti: “Müvekkilim lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 150 bin TL tedbir nafakası, 17 yaşındaki oğulları Şan Torun için aylık toplam 150 bin TL iştirak nafakası bağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca 20 milyon TL manevi ve 20 milyon TL maddi tazminat bedelinin davalıdan tahsilini talep etmekteyiz. Davalı, bekar bir erkek gibi hareket etmesinin yanı sıra Mahassine Merabet’e 2023’te su yolu bileziği ve 2024’te yarım altın almıştır. Mahassine Merabet ise davalıya 2023’te Beymen’den kolye ve 2024 yılında Jacques Philippe marka saat almıştır. Aralarında para alışverişi de bulunmakta olup davalının banka hesap dökümlerinde bu durum ortaya çıkmıştır.” Nevin Torun ayrıca oğlu Şan Torun’un geçici velayetini talep etti.

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AŞK TEHLİKELİ BİR ŞEY

Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığı iddia edilen Cenk Torun, daha önce verdiği bir röportajda aşka bakışını şu sözlerle anlatmıştı: “Gerçekte aşk bana tehlikeli bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü insanı olduğu karakterin dışına çıkartabiliyor bazen. Tehlikeli bir hale dönüştürüyor. Kendini aşka çok kaptırırsan yolu şaşırırsın. Aşkta temkinli olmak lazım.”