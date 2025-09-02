Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı canlı yayında zor anlar yaşadı. Konuk olduğu programda açıklama yaparken baygınlık geçiren Binici yere düştü.

Ünlü oyuncunun yayında baygınlık geçirdiği anlar anbean kameralara yansıdı.

Programın sunucuları ve izleyiciler de büyük korku yaşadı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Binici açıklamasında, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

