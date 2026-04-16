Oyuncu Bihter Dinçel ile Barış Dinçel boşandı! 18 yıllık evlilik bitti soyadı kaldı

Haberin Devamı

Bihter Dinçel, avukatları Merih Önen ve Hande Kuday Mutlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşi Barış Dinçel’e ‘şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Bihter Dinçel ile eşi Barış Dinçel’in evliliklerini sürdürme umudunun kalmadığı belirtilerek, “Taraflar, maddi konularda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Kendi aralarında kararlaştırdıkları anlaşmanın esasları doğrultusunda müvekkil ile eşi Barış Dinçel’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz” denildi.

Bihter Dinçel ile eşi Barış Dinçel, mahkemeye bir de ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ sundu.

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Bihter Dinçel ile avukatları ve Barış Dinçel katıldı.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Bihter Dinçel ile Barış Dinçel’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi.

Çiftin 15 yaşındaki çocuğunun velayetinin ortak olmasına ve baba Barış Dinçel’in çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Bihter Dinçel’in boşandıktan sonra da ‘Dinçel’ soyadını kullanmasına, protokoldeki hükümlerin aynen uygulanmasına karar verdi.