Oyun bağımlısı üç gencin hikayesi

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◊ “Kendinden Kaçak” filminiz hayırlı olsun. Çıkış öyküsünü anlatır mısınız?

Fatih Yasin: Üç oyun bağımlısı gencin hayatın gerçeklerini görememesi ve bunun üzerine hiç beklemedikleri bir şokla karşılaşmasını anlatıyor.

Bilal Hancı: Teşekkürler. Filmimiz aslında Z kuşağının çok sevdiği online oyunların hayatlarına olabilecek etkileri üzerinden yola çıkılarak yazıldı.

◊ Bu filmin ilk film “Kafalar Karışık”tan farkı nedir?

Fatih Yasin: “Kafalar Karışık” Atakan’ın evlenmesi için Fatih ve Bilal’in koşuşturmasıydı. “Kendinden Kaçak” daha çok hepsinin gerçeklerle yüzleşmesini sağlayan bir hikaye.

Bilal Hancı: Birbirinden tamamen farklı iki film. İlk filmde dramatik bir aşk hikayesi işlenmişti. Bu sefer aklı beş karış havada 3 arkadaşın başına gelen olayları seyredeceğiz.

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Atakan Özyurt: Bambaşka bir senaryo olmasının yanı sıra ilk filmimizin verdiği heyecan ve toyluğu ikinci filmde biraz daha profesyonelliğe döktüğümüze inanıyorum. Karakterleri ve hikayeyi daha benimseyerek ve yaşayarak yansıttık.

◊ YouTube’da başlayan macera ve sonrasında sinema sektörü. Geldiğiniz noktadan memnun musunuz?

Fatih Yasin: Geldiğimiz nokta tam anlamıyla daha bitmedi. Şu an yaptığımız ve geçmişte yaptığımız her iş gelecekte gideceğimiz noktanın işaretçisidir.

Bilal Hancı: Planlı değildi, her şey spontane gelişiyor. Tabii film yapmak hayalimizdi. Gerçekleştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor.

Atakan Özyurt: Hiçbir zaman “şu noktaya gelirsek biz olduk” demedik, demeyiz de muhtemelen. İnsan her geçen gün yeni bir şeyler keşfedip öğreniyor, bu sektör içinde de aynı; yılların bize kattığı en değerli şey kuşkusuz tecrübeler oldu. Denemeye ve üretmeye devam edeceğiz.

BU HİKAYEDE TEK MESAJ YOK

◊ Seyirci kendinden ya da hayattan ne bulacak bu filmde?

Fatih Yasin: Bu filmde aslında oyun bağımlısı gençlerin hayatta neleri kaçırdığını işliyoruz. Herkes kendinden bir parça bulabilecek.

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Bilal Hancı: Sanal dünyaya fazla kapılıp gerçek hayatı kaçıranlar, bu filmde başlarına gelebilecek bazı tehlikeleri fark edecek.

Atakan Özyurt: Aslında tek bir mesaj yok bu hikayede. Herkesin kendini veya içinde bulunduğu durumu bağdaştırabileceği “an”lar mutlaka var. En güzeli izleyicinin karakterlere kendilerini kaptırıp onların duygularıyla yaşamak, karakterlerle heyecanlanıp gerilmek, sonuca giderken karakteri birebir yaşamak... İşte o zaman kendilerinden ve hayattan doğru mesajı alabilirler.

◊ Sinema sektörü pandemi sonrası yeniden “Bergen” filmi ile şahlandı. Siz kendinizi bu filminizle bir yere koysanız nerede olurdu?

Fatih Yasin: Seyirci biyografi filmlerini çok sevdi, bunun çok örneği var. Açıkcası “Bergen” bambaşka bir seviyede açılış yaptı. Reklam anlamındada doğru adımlar atıldı. Biz aynı kategoride olmasak da bizi destekleyecek seyircinin zamanının bize her zaman olduğunu düşünüyoruz.

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Bilal Hancı: Gönlümüzden geçen tabii ki zirve fakat “Bergen” ve “Kendinden Kaçak”, farklı tarzda filmler. Biz komedi filmleri arasında başarılı bir yere sahip olacağımıza inanıyoruz.

◊ Filmde sizi zorlayan sahneler oldu mu, ya da unutamadığınız bir an?

Fatih Yasin: Bir sahnede özel hayatımızla ilgili sıkıntılı bir durum yaşamıştık ve oyun öncesi bu konuyu bayağı bir tartıştık. Daha sonra kayda girdiğimizde ciddi bir mental düşüklük yaşadık. Ama sahne de onu kaldırıyordu. Seyirci gördüğünde muhakkak bunların başına bir şey gelmiş diyecek.

Atakan Özyurt: Özellikle hava şartları dolayısıyla Ankara’da yaptığımız sahne çekimlerinde soğuktan çok etkilendik. Ama eninde sonunda isteneni elde ettik.

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◊ Kendinizi birkaç kelimeyle nasıl anlatırsınız?

Fatih Yasin: Biz saat gibi işleyen bir ekibiz. Doğruyu göstermek için birbirimize ihtiyacımız var.

Bilal Hancı: Sadakat, sevgi, saygı ve en önemlisi de güven.

Atakan Özyurt: Birkaç kelimeyle anlatacak olursam, yeniliğe ve denemeye açık, istikrarlı ve üretken bir ekibiz diyebilirim. Ve en önemlisi iş ve arkadaşlığı karıştırmayan bir özelimiz de var.

BİRBİRİMİZE KARŞI ŞEFFAFIZ

◊ ‘Kafalar’ olarak kafalarınızın uyuşmadığı dönemlerde ne yapıyorsunuz?

Fatih Yasin: Aslında en büyük avantajımız birbirimizi her anlamda tanıyor ve en derin özelliklerine kadar biliyor olmamız. Bilal’in veya Atakan’ın nasıl gönlünü alabileceğimi bilmek benim için çok kolay.

Bilal Hancı: Biz 7 senedir birbirini tanıyan bir ekibiz. Zaman içerisinde hepimiz tepkilerimizi öğrendiğimiz için uyuşmazlık yaşayacağımız noktaya getirmiyoruz işleri. Birbirimizi anlıyoruz ve destekliyoruz.

Atakan Özyurt: “Konuşuyoruz!” Sorunlarımızı tüm şeffaflığımızla dile getiriyoruz ve çözüyoruz.