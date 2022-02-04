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Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında

Oyun Erbaş, son günlerde pek çok kişinin kariyeri ve hayatı ile araştırdığı isimler arasında yer almaktadır. Tıp eğitimini psikiyatri alanında ilerleten Oytun Erbaş, Alzheimer gibi beyin hastalıkları üzerine de çalışmalar yapmıştır. Peki, Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'in Ödemiş İlçesinde tamamlamıştır.

Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermektedir.

Dr. Erbaş, psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiş ve Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

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Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında “Politzer Ödülü” (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de “Jacques Duparc Ödülü”nü (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülü kazanmıştır.

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