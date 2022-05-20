Öykü Karayel: Meryem benim içimde

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“Bir Başkadır” dizisinde canlandırdığı ‘Meryem’ karakteriyle ses getiren oyuncu, “Meryem’in senin için kişisel bir tarafı var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“O insan içimde var bir şekilde. Nereden olduğunu bilmiyorum ama çok tanıdık. Bir yandan yadsınamaz bir senaryo da var. Oyunculuğa dair o kadar elverişli diyaloglar var ki, ‘es’lerine, dur noktalarına kadar belirlenmiş halde. Bu anlamda oyunculuk açısından kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Berkun Oya ile çalışanlar bilir, diyalogları değiştirme ihtiyacı duymazsın, çünkü oyuncunun ağzına cuk oturur laflar. Çok fazla yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum, ancak hepimizin kendini gösterebileceği kadar iyi işin olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda kendi adıma şanslı olduğumu düşünüyorum.”

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