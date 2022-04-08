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Öykü Karayel: Birbirimizi anlıyoruz

#Öykü Karayel#Can Bonomo#Roman
Öykü Karayel: Birbirimizi anlıyoruz

OYUNCU Öykü Karayel, BeStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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2018 yılında Can Bonomo ile evlenen Karayel, “Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor.”

Çok düşünerek anne olmadım

Geçtiğimiz yıl Roman adındaki oğullarını kucağına alan Öykü Karayel, anneliğin enteresan bir duygu olduğunu söyledi: “Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik. Çünkü anne olduktan sonra insan yapamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi hissediyor.”

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Öykü Karayel: Birbirimizi anlıyoruz

 

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#Öykü Karayel#Can Bonomo#Roman

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