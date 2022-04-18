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Öykü Gürman: Kararında dekolte severim

#Öykü Gürman#Merve Özbey#Simge Sağın
Öykü Gürman: Kararında dekolte severim

Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı. Şarkıcının yakında nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Fatih İçmeli de Gürman’ı ön masadan izledi.

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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, arabesk şarkı söyleyen popçuları beğendiğini söyledi: “Ben Merve Özbey’i çok beğeniyorum. Simge Sağın’ı çok beğeniyorum. Son olarak ‘Sen Affetsen ben Affetmem’i Gülşen söyledi, çok koşuma gitti.”

EMEĞE SAYGI DUYMAK LAZIM

“Bergen” filminde Zeynep Farah Abdullah’ın kendi sesiyle Bergen şarkılarını yorumlamasıyla ilgili de konuşan Gürman, “Ben içinde bulunduğum projelerde şarkı söylemeyi çok seviyorum, şarkıcı olduğum için. Herhangi bir karakteri canlandırırken de o dizinin herhangi bir bölümünde bir şarkıya yer vermek çok hoşuma gidiyor. Söz konusu olan biyografiyse dediğiniz gibi bu tartışma konusu yarattı. Bence emeğe saygı duymak lazım” dedi.

Öykü Gürman: Kararında dekolte severim

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Son dönemdeki sanatçı arkadaşlarının iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili Öykü Gürman, şöyle yorum yaptı: “Herkes istediğini giymekte özgür. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa... Bunun için estetik bir kaygı var. Dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum.”

“Nişanlınız isterse sahnede dekolte giymemeyi kabul eder miydiniz?” sorusuna ise şarkıcı, “Erkek arkadaş ayrı, sevgili, nişanlı, eş ayrı ama ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim. Ben çok rahat edemem, tedirgin olurum” yanıtını verdi.

Öykü Gürman: Kararında dekolte severim

Pırlanta yüzüğünü muhabirlere gösteren Öykü Gürman, evlilik tarihlerinin henüz netleşmediğini belirtti.

Öykü Gürman: Kararında dekolte severim

Fatih İçmeli

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