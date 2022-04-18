Öykü Gürman: Kararında dekolte severim

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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, arabesk şarkı söyleyen popçuları beğendiğini söyledi: “Ben Merve Özbey’i çok beğeniyorum. Simge Sağın’ı çok beğeniyorum. Son olarak ‘Sen Affetsen ben Affetmem’i Gülşen söyledi, çok koşuma gitti.”

EMEĞE SAYGI DUYMAK LAZIM

“Bergen” filminde Zeynep Farah Abdullah’ın kendi sesiyle Bergen şarkılarını yorumlamasıyla ilgili de konuşan Gürman, “Ben içinde bulunduğum projelerde şarkı söylemeyi çok seviyorum, şarkıcı olduğum için. Herhangi bir karakteri canlandırırken de o dizinin herhangi bir bölümünde bir şarkıya yer vermek çok hoşuma gidiyor. Söz konusu olan biyografiyse dediğiniz gibi bu tartışma konusu yarattı. Bence emeğe saygı duymak lazım” dedi.

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Son dönemdeki sanatçı arkadaşlarının iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili Öykü Gürman, şöyle yorum yaptı: “Herkes istediğini giymekte özgür. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa... Bunun için estetik bir kaygı var. Dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum.”

“Nişanlınız isterse sahnede dekolte giymemeyi kabul eder miydiniz?” sorusuna ise şarkıcı, “Erkek arkadaş ayrı, sevgili, nişanlı, eş ayrı ama ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim. Ben çok rahat edemem, tedirgin olurum” yanıtını verdi.

Pırlanta yüzüğünü muhabirlere gösteren Öykü Gürman, evlilik tarihlerinin henüz netleşmediğini belirtti.

Fatih İçmeli