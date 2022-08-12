Oya Başar'dan 'park halindeki bir araca çarpıp kaçtı' iddiasına yanıt

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İddiaya göre ünlü oyuncu, 4 Temmuz gecesi saat 23.00 civarında, Türkbükü’nde seyir halindeyken, B.Ö. isimli kadının yeni park ettiği aracına çarptı. Kadın ve çocukları çarpmadan hemen önce araçtan indiği için kimse yaralanmadı, ancak otomobilin farı ve tamponunda hasar oluştu.



Olay yerinden uzaklaşan sürücünün, B.Ö.’nün şikâyeti üzerine yapılan araştırmada Oya Başar olduğu anlaşıldı. Özür bekleyen ailenin Oya Başar’ın “Oğlum sizi arayacak” sözüyle ikinci bir şok yaşadığı öne sürüldü.

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Olay sırasında B.Ö.’nün aracının tamponu ve farında hasar meydana geldi.Oya Başar ise olay hakkında şunları söyledi:

“Ben o gün konteynıra çarptım sandım. Sabahleyin baktım kırık var farımda. ‘İstanbul’a gidince yaptırırım’ dedim. Meğer arabaya çarpmışım, onun da farı kırık. Jandarmaya ‘Yaptırsınlar, benim sigortam karşılar’ dedim. Türkiye Cumhuriyeti’nde benim yok olmama, kaçmama olanak var mı? ‘Oya Hanım böyle yaptı’ diyorlar. Bunda art niyet var. Çok çirkin, ayıp bir şey bu. Kendilerini göstermek istiyorlar. Zaten ertesi gün yaptırdım. Herkesin trafik sigortası var. Bu büyük bir kaza değil ki. Onda bile tespit ettiriyorsun zaten ödüyor.” Sanatçı, çarptıktan sonra neden aracından inmediği sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bodrum sokakları hem dar, hem karanlık. Bir de gece yarısı olduğu için inmeyi doğru bulmam öyle bir şeyde. Kiminle karşılaşacağım belli değil. Gerek yok böyle bir şeye.”