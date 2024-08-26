×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Buse Terim'in eski eşi gecelerde... Otel çıkışı panik!

Güncelleme Tarihi:

#Buse Terim#Volkan Bahçekapılı#Bebebk
Buse Terimin eski eşi gecelerde... Otel çıkışı panik
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 08:11

Buse Terim’le 10 yıllık evliliği sona eren Volkan Bahçekapılı, esmer bir kadınla Bebek Otel’den çıkarken görüntülendi. Bahçekapılı’nın şoförü, fotoğrafların silinmesi için muhabirleri tehdit etti.

Haberin Devamı

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Terim’den geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek Otel’de görüntülendi.

İşadamı, otelden esmer bir kadınla beraber çıkıp araca bindi. İkili, patlayan flaşlarla birlikte büyük panik yaşadı.

Buse Terimin eski eşi gecelerde... Otel çıkışı panik

‘O FOTOĞRAFLARI SİLİN!’

Araç hareket ettikten kısa bir süre sonra durdu, Volkan Bahçekapılı’nın özel şoförü muhabirlerin yanına gelerek, “O fotoğrafları silin, yoksa kötü olur. Hangi gazetedesiniz siz, yarın görüşürüz” şeklinde tehditler savurdu.

Buse Terimin eski eşi gecelerde... Otel çıkışı panik

Haberin Devamı

Çevredekilerin toplanmasıyla aracına geçen şoför hızla uzaklaştı. Volkan Bahçekapılı, Buse Terim’le evli oldukları dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buse Terim#Volkan Bahçekapılı#Bebebk

BAKMADAN GEÇME!