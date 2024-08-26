Buse Terim'in eski eşi gecelerde... Otel çıkışı panik!

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10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

10 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Terim’den geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek Otel’de görüntülendi.

İşadamı, otelden esmer bir kadınla beraber çıkıp araca bindi. İkili, patlayan flaşlarla birlikte büyük panik yaşadı.

‘O FOTOĞRAFLARI SİLİN!’

Araç hareket ettikten kısa bir süre sonra durdu, Volkan Bahçekapılı’nın özel şoförü muhabirlerin yanına gelerek, “O fotoğrafları silin, yoksa kötü olur. Hangi gazetedesiniz siz, yarın görüşürüz” şeklinde tehditler savurdu.

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Çevredekilerin toplanmasıyla aracına geçen şoför hızla uzaklaştı. Volkan Bahçekapılı, Buse Terim’le evli oldukları dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.