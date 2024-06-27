Oscar’lı Adrien Brody İstanbul’a geliyor

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2002 yapımı “Piyanist” filmiyle ‘En İyi Oyuncu’ dalında Oscar kazanan Adrien Brody, Türkiye’ye geliyor.

51 yaşındaki ünlü aktör, yapımcılığını David Wachs (Toric Films LLC) ve Galip Güner’in (Statü Pictures) üstlendiği “My Daughter’s Friend” (Kızımın Arkadaşı) filminde başrolü üstlenecek. Oscar’lı oyuncuya filmde Avustralyalı yıldız Nicky Whelan eşlik edecek. Yönetmen koltuğuna Ojan Missaghi’nin oturacağı yapımın kadrosunda Laneya Grace, Shima Ryan ve Türk oyuncu Duygu Mercan da yer alacak.



ÇEKİMLER EKİM AYINDA BAŞLAYACAK



Çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekânlarda kurulacak.

Ekim ayında başlayacak olan psikolojik gerilim temalı filmin, 2025 yılında tüm dünyada aynı anda vizyona girmesi planlanıyor.

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“My Daughter’s Friend” dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan görünüşte genç ve masum bir model olan Lola’nın hikâyesini konu alıyor.