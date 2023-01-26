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Oscar adayının İstanbul detayı

Güncelleme Tarihi:

#Paul Mescal#Normal People#Aftersun
Oscar adayının İstanbul detayı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:31

Rol aldığı “Normal People” dizisiyle yıldızı parlayan Paul Mescal, Oscar’a aday gösterildi.

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Bu yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinin adayları önceki gün belli oldu.

Paul Mescal, “Aftersun” (Güneş Sonrası) filmiyle ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında Oscar’a aday oldu.

Charlotte Wells tarafından yazılan ve yönetilen “Aftersun”ın çekimleri geçen yıl Fethiye Ölüdeniz’de yapılmıştı.

Frankie Corio ve Celia Rowlson-Hall’la birlikte filmde rol alan Paul Mescal’in Fethiye’deki çekimlerin ardından İstanbul’da kısa bir tatil yaptığı ortaya çıktı.

Oscar adayının İstanbul detayı

Paul Mescal ve çocuk oyuncu Frankie Corio’nun İstanbul tatilinden renkli kareler Oscar adaylığı sonrası sosyal medyaya düştü.

Paul Mescal, daha önce verdiği bir röportajda, çekimlerin yapıldığı Fethiye Ölüdeniz’de kimsenin kendisini tanımadığını söylemişti:

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“Bilmiyorum, belki de orada hiç ‘Normal People’ hayranı yoktu. İstanbul’da da sadece iki gün kaldık, çok sakindi. Kimse yanımıza gelmedi.”

Oscar adayının İstanbul detayı



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#Paul Mescal#Normal People#Aftersun

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