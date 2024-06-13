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Ortalığı karıştıran iddia... Tanıdıklarından 5 bin lira mı istedi?

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Whatsapp#Kumar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:54

Maddi anlamda büyük sıkıntılar çeken Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü. Ünlü sanatçının, tanıdıklarından 5’er bin TL isteyerek, evine gelecek haczin önüne geçmeye çalıştığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Ortaç’tan  açıklama geldi.

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ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç'ın evine haciz geleceği iddia edildi.

Ortaç'ın, maddi anlamda zor dönemler geçirdiği ve bu durum karşısında yakın çevresinden para istediği öne sürüldü.

500 bin TL borcu olduğu söyleyen Ortaç, iddialara göre bu miktarı bir kişiden alamayacağını anlayınca WhatsApp üzerinden bir grup kurup tanıdıklarından 5'er bin lira borç para istedi.

Ortalığı karıştıran iddia... Tanıdıklarından 5 bin lira mı istedi

ARKADAŞIMDAN BORÇ İSTEDİM

Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaç, 'Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın' dedi.

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MS hastalığı yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu.

 

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#Serdar Ortaç#Whatsapp#Kumar

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