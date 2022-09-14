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Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

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#Orhan Kemal Emek Ödülleri#Zihni Göktay#Suzan Kardeş
Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:44

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreni önceki akşam Adana Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi.

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Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “3 yıldır pandemiye rağmen coşkulu, sinemaya, sinemacı arkadaşlarımıza yakışır, sinema şehri Adana’ya yakışır bir festival gerçekleştiriyoruz” dedi. Gecede Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

Zihni Göktay, ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

“Lüküs Hayat” sürprizi

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Zihni Göktay, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Suzan Kardeş’e ise ödülünü Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ve şair Ataol Behramoğlu verdi. Oyuncu Zafer Ayden’e ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ödülünü takdim etti. Festivalde yarışacak filmlerin tanıtımının yapıldığı gecede Zuhal Olcay, sevilen şarkılarını yorumladı. Ayrıca Olcay, Zihni Göktay’ı sahneye davet ederek birlikte “Lüküs Hayat” operetinin şarkısını seslendirdi.

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Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

 

 

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#Orhan Kemal Emek Ödülleri#Zihni Göktay#Suzan Kardeş

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