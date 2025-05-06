Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı

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Arabesk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi. Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye de tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emre ve Gencebay çiftinin uzun süredir yaşadığı Baltalimanı’ndaki yalı dairesi, yılın başında satış iddialarıyla gündeme gelmişti. Emre ise bu iddiaları yaptığı bir açıklamayla reddetmişti.